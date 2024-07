Novak Djokovic s’est un peu compliqué la tâche mais il a fina­le­ment assuré l’es­sen­tiel, ce jeudi pour le compte du deuxième tour de Wimbledon.

Alors qu’il menait assez tran­quille­ment 6–3, 6–4, 3–2, break en sa faveur, face au qualifié Jacob Fearnley (277e), le Serbe a connu un impro­bable trou d’air avant de fina­le­ment serrer le jeu et de s’im­poser en quatre sets après 3h de jeu : 6–3, 6–4, 5–7, 7–5.

De passage au micro du Centre Court après cette victoire pous­sive, l’ac­tuel 2e joueur mondial, après avoir rendu hommage la témé­rité de son adver­saire, a reconnu qu’il n’était pas dans un grand jour.

« C’est une journée très venteuse, avec des condi­tions diffi­ciles. Il faut féli­citer Jacob, il sert très bien. J’aurais pu gagner en trois sets, mais ce match méri­tait d’aller au cinquième set vu la façon dont il a joué. Je ne me sentais pas très bien dans le quatrième et le cinquième set mais je ne veux pas cher­cher d’ex­cuses car tout le mérite revient à Jacob. J’aurais pu mieux jouer et bouger mais je me sentirai mieux au fur et à mesure que le tournoi avancera. »