Même s’il a perdu en quatre manches après avoir mené 7–5, 2–0, l’Américain a livré une belle partie notam­ment sur certains points spec­ta­cu­laires où il a pu main­tenir du rythme alors que Carlos Alcaraz jouait l’acier. Tous les joueurs du circuit ne peuvent pas en dire autant.

En confé­rence de presse, Tommy a donc insisté sur les qualités de son adversaire.

« C’est incroyable à quel point il bouge bien, je dirais qu’il est le joueur de tennis le plus rapide en ce moment. Le gazon s’adapte très bien à son tennis car il est capable de changer de direc­tion avec ses frappes et il bouge très bien. Quand il commence à mettre beau­coup d’im­pact, on ressent face à lui des choses que l’on ne ressent pas avec le reste des joueurs. »