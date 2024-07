Après les décla­ra­tions « sulfu­reuses » de Novak suite à la polé­mique autour du compor­te­ment de certains spec­ta­teurs, le fameux concept du « mal aimé » est devenu à nouveau d’actualité.

Et des « spécia­listes » qui n’ont aucune info sur lui, son entou­rage, ont commencé à ressortir des clichés un peu usés et surtout qui datent un peu.

Car si au début de sa carrière, Novak a pu effec­ti­ve­ment mal vivre son statut face à Nadal, Roger et consort, les choses ont évolué depuis que sur le court il a mis les choses au point.

Vainqueur de 24 tour­nois du Grand Chelem, Novak n’a plus rien à prouver et il le sait et l’amour que lui donne son peuple, ses fans et sa famille sont large­ment suffi­sants pour qu’il puisse encore glaner quelques titres.

Alors quand dans le temple du tennis, on lui manque de respect, il le dit, et en plus il le fait avec humour.

Rien de répré­hen­sible, et surtout rien qui n’oblige à lancer une polé­mique ou à lui cher­cher des poux.