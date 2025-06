Dans une nouvelle chro­nique pour l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin a misé sur une troi­sième finale de suite à Wimbledon (29 juin au 13 juillet) entre Carlos Alcaraz, double tenant du titre, et Novak Djokovic, septuple vain­queur du tournoi.

🧙‍♂️ Djokovic à Wimbledon : la carte merveille



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/TlbJZcfQRE — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) June 27, 2025

« On va pas faire trois heures là‐dessus, Wimbledon, Roland‐Garros, même combat, on se dirige tout droit vers une finale Sinner‐Alcaraz. Sauf que non, on se dirige tout droit vers une troi­sième finale d’af­filée entre Alcaraz et Djokovic. Oui, oui, Novak, l’an­ti­quité serbe de 38 ans qu’on a déjà rangé dans le garde‐meubles. Mais sur gazon, l’an­cêtre est loin d’être un fossile. 140 matchs joués sur cette surface, 120 victoires, 97 rien qu’à Wimbledon. Il a disputé 10 finales sur le Centre Court. D’ailleurs, il en a pas raté une depuis 2018. 6 finales d’af­filée où seul Alcaraz l’a battu. Alcaraz, pas Sinner. Et Sinner, il doit le jouer en demi‐finale. Sinner a la puis­sance, mais pas la science du jeu sur gazon, ni le déplacement.Et en plus, Djokovic l’a coché dans son calen­drier, ce Wimbledon 2025, comme il l’avait fait avec les JO l’an dernier… »