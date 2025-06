Dans une chro­nique écrite pour El País avant le début de Wimbledon (30 juin au 13 juillet), Toni Nadal a désigné Carlos Alcaraz, vain­queur de Roland‐Garros puis du Queen’s et double tenant du titre du Grand Chelem londo­nien, comme le grand favori de cette nouvelle édition.

« Dans des condi­tions normales, peu de joueurs sont capables de le perturber, je ne vois personne qui puisse lui poser de sérieux problèmes, d’au­tant plus qu’il arrive en pleine forme et en pleine confiance. L’Italien sait qu’au moment crucial, il n’a pas su maîtriser ses nerfs, et il lui sera diffi­cile d’ou­blier ce souvenir amer »,