Éliminée au troi­sième et dernier tour des quali­fi­ca­tions de Wimbledon, Alizé Cornet sera consul­tante pour BeIN Sports pendant la quin­zaine. Invitée à donner sa favo­rite, la Française a misé sur l’Américaine Jessica Pegula, 3e mondiale et quart de fina­liste à Londres en 2023.

« Je pense qu’il ne faut pas sous estimer les vain­queures des derniers tour­nois sur gazon. Jessica Pegula, qui a remporté le tournoi de Bad Homburg. Et Marketa Vondrousova quand même, ancienne lauréate du tournoi (en 2023), qui est sortie du top 100, et qui d’un coup s’est envoyée le tournoi WTA 500 de Berlin, un peu de nulle part. On sait qu’elle a beau­coup de talent, un peu noncha­lante, mais elle est capable de sortir de grandes perfor­mances. Si je dois choisir une favo­rite… Je vais dire peut‐être quelque chose d’un peu inat­tendu, mais elle a un jeu qui peut telle­ment bien convenir au gazon, c’est Jessica Pegula. Pourquoi pas. »