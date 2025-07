Mené deux manches à rien par Grigor Dimitrov en huitièmes de finale de Wimbledon, Jannik Sinner s’est fina­le­ment qualifié après l’abandon de son adver­saire, touché au niveau du pectoral (6−3, 7–5, 2–2 ab.).

En confé­rence de presse, le numéro 1 mondial a salué la perfor­mance du Bulgare avant sa blessure.

« Il a très bien servi. Avec beau­coup de préci­sion. Et très rapi­de­ment. Il a très bien varié son jeu. Il y avait un peu de vent. Il a su tirer parti de cette condi­tion météo. On voit qu’il a très bien préparé le match et qu’il a encore mieux exécuté son plan. Il a joué un tennis excep­tionnel. Une fois le toit fermé, on ne sait plus ce qui se passe. Il y a eu de beaux échanges au début du troi­sième set. J’ai essayé de rester concentré. J’ai réussi à revenir à 5–5 dans le deuxième set. Puis il a encore une fois joué un tennis excep­tionnel pour reprendre l’avan­tage. Je pense qu’il montre tout son poten­tiel. C’est vrai­ment dommage, comme je l’ai dit sur le court. Je lui souhaite un prompt rétablissement. »