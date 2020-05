Lors de sa conférence de presse au sujet de leur exhibition à Prague en compagnie de Petra Kvitova, Barbara Strycova s’est exprimée au sujet de Roland-Garros reporté en septembre et sa réponse est plutôt étonnante : « Roland-Garros, je m’en moque un peu. A vrai dire, je ne me suis pas préoccupée de tennis pendant le confinement. Bien sûr, quand je vais sur les réseaux sociaux et que je vois des photos de moi au French Open, ça me rappelle des moments et des expériences de l’an passé. Mais c’est aussi le tournoi du Grand-Chelem qui me plaît le moins. Je pense que nous serons bien plus tristes quand viendra le jour où Wimbledon aurait dû être joué ». On est pas certain que toutes les joueuses soient du même avis que Barbara.