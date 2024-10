Après trois ans d’une colla­bo­ra­tion très fruc­tueuse (Roland‐Garros 2022, 2023, 2024, US Open 2022), Iga Swiatek et Tomasz Wiktorowski ont récem­ment décidé de se séparer.

Et la numéro 1 mondiale n’a pas traîné pour retrouver un entraî­neur. Elle a choisi presque logi­que­ment l’un des meilleurs coachs « sur le marché », le Belge Wim Fissette.

Nous évoquions cette possi­bi­lité la semaine dernière, étant donné que Fisette ne travaillait plus avec Naomi Osaka depuis le mois de septembre.

« Je suis excitée et motivée à commencer un nouveau chapitre. Je suis heureux de vous annoncer que Wim Fissette rejoint notre équipe. Comme vous le savez, je me prépare pour les Finales WTA mais ma pers­pec­tive est, comme toujours, à long terme, pas à court terme. J’ai dit à maintes reprises que ma carrière était un mara­thon pour moi, pas un sprint et que je travaille, opère et prends des déci­sions avec cette approche. Je veux dire que je suis très excitée et impa­tiente de travailler avec Wim. Il semble avoir une atti­tude, une vision et une énorme expé­rience à un niveau de tennis très élevé. Il est toujours crucial d’es­sayer de mieux se connaître, mais nous commen­çons bien et j’ai hâte de riva­liser bientôt », a expliqué la numéro 1 mondiale, très enthousiaste.

Pour rappel, Wim Fisette a égale­ment travaillé avec Kim Clijsters, Simona Halep, Victoria Azarenka, Petra Kvitova, ou encore Angelique Kerber.