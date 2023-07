Spectatrice atten­tive du choc de ce mardi dans le tableau féminin de Wimbledon entre Iga Swiatek et Elina Svitolina, Tatiana Golovin, consul­tante sur le plateau de l’émis­sion Centre Court sur Bein Sports, n’a pas été tendre avec la numéro 1 mondiale, battue en trois manches et tota­le­ment dominée tacti­que­ment par l’Ukrainienne.

« Svitolina a complè­te­ment fait perdre confiance à Swiatek, qui n’ar­ri­vait plus à mettre un coup droit dans le terrain et qui conti­nuait à se crisper de plus en plus. Elle s’en sort mais en touchant les lignes sur ce tie‐break de la deuxième manche. C’était hyper compliqué pour Swiatek de trouver un relâ­che­ment et de la confiance, mais bravo à Svitolina qui joue un tennis inspiré et qui n’a jamais eu peur. Elle a fait le plus diffi­cile en mettant le doute chez la Polonaise, elle était complè­te­ment perdue. On l’a vu parler à son box et à sa prépa­ra­trice mentale, elle n’ar­ri­vait plus à trouver de solu­tion, elle regar­dait ses petites notes mais vrai­ment comme une enfant perdue qui n’ar­ri­vait plus à retrouver son coup droit. »