Dans des propos accordés à Eurosport UK, Virginia Wade, ancienne deuxième joueuse mondiale et lauréate de trois tour­nois du Grand Chelem en simple, a raconté le fameux repas en 2010 à Wimbledon avec la reine Elisabeth II, auquel Rafael Nadal avait refusé de parti­ciper. En revanche, Roger Federer n’avait certai­ne­ment pas manqué cette occasion.

« En 2010, elle est venue à Wimbledon et nous étions un groupe très restreint à déjeuner avec elle. Il y avait trois cham­pionnes de Wimbledon, ainsi que Roger Federer et sa femme. Roger était à la droite de la Reine et moi à sa gauche. Nous avons eu une conver­sa­tion très appro­fondie et variée, et elle savait tout de l’évo­lu­tion du tennis. Elle savait tout sur Roger, et je pense qu’elle savait tout sur moi. Tout le monde avait de grands yeux, mais c’était merveilleux de voir Federer si captivé par ce qu’elle disait », a assuré la Britannique.