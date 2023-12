Dans le numéro 87 qui sera dans le réseau ce lundi, la rédac­tion de We Love Tennis a exprimé ses voeux pour 2024. On vous a déjà sélec­tionné l’un d’entre eux, celui qui nous semblait le plus urgent. En voila, un autre qui nous tient aussi à coeur, c’est le cas de Caroline Garcia.

Après une saison frus­trante et un manque de résul­tats face aux ténors du Tour, Caroline Garcia est en train de changer de vie. Elle est amou­reuse et vit cette période dans la joie et l’insouciance, ce qui devrait lui permettre de se sentir un peu plus légère sur le court. Trentenaire, reine des aces en 2023, la Lyonnaise doit profiter, mais surtout se fixer des objec­tifs précis, car le temps passe et il serait vrai­ment déce­vant qu’elle nour­risse des regrets lorsqu’elle aura rangé sa raquette.