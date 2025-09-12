Récemment de passage dans le podcast de Jay Shetty, Aryna Sabalenka, lauréate de son quatrième titre du Grand Chelem à l’US Open, a expliqué pourquoi Coco Gauff et Iga Swiatek étaient les joueuses les plus compliquées à affronter sur le circuit.
« Coco Gauff et Iga Swiatek sont mes adversaires les plus coriaces physiquement. Je pense que ces deux‐là représentent le plus grand défi physique. Elles se déplacent vraiment très bien. Parfois, vous jouez un point, et avec d’autres joueuses, ce coup serait probablement un point remporté, mais avec elles, vous devez parfois recommencer à zéro, et physiquement, ce n’est pas facile. Mentalement, ce n’est pas facile de rester forte et d’être prête à ce que la balle revienne à chaque fois. Il faut être vraiment forte physiquement pour supporter cette intensité. Je ne peux pas en choisir une seule quand il s’agit de l’adversaire la plus difficile mentalement. Vous savez pourquoi ? Parce que tout le monde est difficile. Chacune pose des défis différents et il est difficile de dire que telle joueuse est la plus difficile pour moi, car cela reviendrait à sous‐estimer le reste du groupe, ce qui n’est pas juste. Elles posent donc toutes des défis différents. »
Publié le vendredi 12 septembre 2025 à 15:45