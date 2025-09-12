Récemment de passage dans le podcast de Jay Shetty, Aryna Sabalenka, lauréate de son quatrième titre du Grand Chelem à l’US Open, a expliqué pour­quoi Coco Gauff et Iga Swiatek étaient les joueuses les plus compli­quées à affronter sur le circuit.

« Coco Gauff et Iga Swiatek sont mes adver­saires les plus coriaces physi­que­ment. Je pense que ces deux‐là repré­sentent le plus grand défi physique. Elles se déplacent vrai­ment très bien. Parfois, vous jouez un point, et avec d’autres joueuses, ce coup serait proba­ble­ment un point remporté, mais avec elles, vous devez parfois recom­mencer à zéro, et physi­que­ment, ce n’est pas facile. Mentalement, ce n’est pas facile de rester forte et d’être prête à ce que la balle revienne à chaque fois. Il faut être vrai­ment forte physi­que­ment pour supporter cette inten­sité. Je ne peux pas en choisir une seule quand il s’agit de l’ad­ver­saire la plus diffi­cile menta­le­ment. Vous savez pour­quoi ? Parce que tout le monde est diffi­cile. Chacune pose des défis diffé­rents et il est diffi­cile de dire que telle joueuse est la plus diffi­cile pour moi, car cela revien­drait à sous‐estimer le reste du groupe, ce qui n’est pas juste. Elles posent donc toutes des défis différents. »