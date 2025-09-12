AccueilATPCarlos Alcaraz comparé à une légende absolue du sport : "Carlos possède...
ATP

Carlos Alcaraz comparé à une légende absolue du sport : « Carlos possède ce petit plus qui fait que même ceux qui ne s’in­té­ressent pas forcé­ment au tennis veulent le voir jouer. C’était le cas avec Michael Jordan »

Thomas S
Par Thomas S

-

666

Ancien 80e mondial et désor­mais consul­tant pour plusieurs médias britan­niques, Mark Petchey est revenu sur le sacre de Carlos Alcaraz à l’US Open. Et le Britannique n’a pas hésiter à comparer le joueur espa­gnol avec la légende du basket‐ball, Michael Jordan. 

« Carlos possède ce petit plus qui fait que même ceux qui ne s’in­té­ressent pas forcé­ment au tennis veulent le voir jouer. Dans toute période faste d’un sport, il y a toujours une star emblé­ma­tique qui incarne cette époque. C’était le cas avec Jordan. C’est le cas aujourd’hui avec Carlos. »

Publié le vendredi 12 septembre 2025 à 16:25

Article précédent
Aryna Sabalenka désigne ses deux adver­saires les plus diffi­ciles : « Ces deux joueuses repré­sentent le plus grand défi physique pour moi. Avec elles, vous devez parfois recom­mencer à zéro »
Article suivant
Stan Wawrinka est vrai­ment éternel !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.