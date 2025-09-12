Ancien 80e mondial et désormais consultant pour plusieurs médias britanniques, Mark Petchey est revenu sur le sacre de Carlos Alcaraz à l’US Open. Et le Britannique n’a pas hésiter à comparer le joueur espagnol avec la légende du basket‐ball, Michael Jordan.
« Carlos possède ce petit plus qui fait que même ceux qui ne s’intéressent pas forcément au tennis veulent le voir jouer. Dans toute période faste d’un sport, il y a toujours une star emblématique qui incarne cette époque. C’était le cas avec Jordan. C’est le cas aujourd’hui avec Carlos. »
Publié le vendredi 12 septembre 2025 à 16:25