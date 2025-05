Diminuée à l’issue de sa défaite en trois sets (2−6, 6–4, 6–7) contre Peyton Stearns au WTA 1000 de Rome, Elina Svitolina a été contrainte de se retirer des Internationaux de Strasbourg (du 17 au 24 mai), un tournoi cher à son coeur.

Premier titre WTA en tant que maman à Strasbourg, l’Ukrainienne espère refouler les terres battues Alsaciennes le plus vite possible, comme annoncé dans sa story Instagram.

« Salut à tous, Juste une petite mise à jour pour vous dire que j’ai malheu­reu­se­ment dû me retirer de Strasbourg à cause d’une petite bles­sure que j’ai contractée à Rome. Vous savez tous que Strasbourg a une place spéciale dans mon cœur, c’est là que j’ai remporté mon premier titre WTA en tant que maman et j’adore jouer ici devant des foules incroyables. Je souhaite à Denis (Naegelen, direc­teur du tournoi) et à son équipe un nouvel évène­ment fantas­tique et j’es­père être de retour en 2026. Je vais main­te­nant me concen­trer sur Roland Garros. Merci à tous pour votre compréhension. »

Le WTA 500 n’a toute­fois pas à rougir concer­nant les joueuses présentes. Emma Navarro, Paula Badosa, Daria Kasatkina, Danielle Collins, ou encore Jessica Pegula incar­ne­ront les têtes d’af­fiches du tournoi.