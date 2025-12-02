Invitée par nos confrères de TNT Sports à dévoiler son Top 5 des meilleures joueuses de tous les temps, Coco Gauff n’a pas beaucoup hésité, notamment au moment de nommer la meilleure.
Après avoir cité Chris Evert, Martina Navratilova, Steffi Graf, et Venus Williams, l’actuelle 3e joueuse mondiale a désigné Serena Williams comme la numéro une absolue.
Coco Gauff picks her all‐time top 5 WTA players 🐐🎾 pic.twitter.com/bASgWP1ycC— TNT Sports (@tntsports) December 1, 2025
Une sélection impressionnante.
Publié le mardi 2 décembre 2025 à 15:45