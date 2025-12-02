Invitée par nos confrères de TNT Sports à dévoiler son Top 5 des meilleures joueuses de tous les temps, Coco Gauff n’a pas beau­coup hésité, notam­ment au moment de nommer la meilleure.

Après avoir cité Chris Evert, Martina Navratilova, Steffi Graf, et Venus Williams, l’ac­tuelle 3e joueuse mondiale a désigné Serena Williams comme la numéro une absolue.

Coco Gauff picks her all‐time top 5 WTA players 🐐🎾 pic.twitter.com/bASgWP1ycC — TNT Sports (@tntsports) December 1, 2025

Une sélec­tion impressionnante.