Coco Gauff dévoile son Top 5 des meilleures joueuses de tous les temps

Thomas S
Par Thomas S

Invitée par nos confrères de TNT Sports à dévoiler son Top 5 des meilleures joueuses de tous les temps, Coco Gauff n’a pas beau­coup hésité, notam­ment au moment de nommer la meilleure. 

Après avoir cité Chris Evert, Martina Navratilova, Steffi Graf, et Venus Williams, l’ac­tuelle 3e joueuse mondiale a désigné Serena Williams comme la numéro une absolue. 

Une sélec­tion impressionnante. 

Publié le mardi 2 décembre 2025 à 15:45

