Alizé Cornet se refait une santé sur le gazon. Après avoir dominé Andreescu, elle a enchainé face à Muguruza en sauvant au passage une balle de match. La Tricolore qui avait déjà réalisé des exploits sur l’herbe par le passé (NDLR : La Tricolore avait sorti Serena Williams à Wimbledon en 2014 au 3ème tour) est donc dans le dernier carré. Elle affron­tera dans la matinée la Suissesse Bencic, encore un vrai défi qu’il faudra parvenir à réaliser : « Ce fut un match long avec beau­coup d’émo­tion, surtout dans le tie‐break. Je ne peux pas croire que je l’ai fait à la fin. C’est une cham­pionne, elle n’aban­donne jamais. J’aurais dû y aller un peu plus, j’at­ten­dais une erreur et j’étais un peu juste, c’est normal. Mais j’ai été très résis­tante aussi, j’étais toujours en retard au score dans le troi­sième set mais j’ai continué à me battre, J’ai eu une saison sur terre battue vrai­ment diffi­cile, je ne pouvais pas bien jouer et je ne sais pas pour­quoi – mais bien jouer sur gazon, c’est inattendu »