C’est par un émouvant message posté sur son compte Instagram que l’Allemande Julia Goerges a annoncé la fin de sa carrière professionnelle à l’âge de 31 ans. Sa défaite au deuxième tour de Roland Garros face à sa compatriote Laura Siegemund restera comme le dernier match d’une riche carrière.

Titrée à sept reprises sur le circuit principal et dix fois finaliste, la native de Bad Oldesloe a également atteint le dernier carré de Wimbledon en 2018, seulement battue par Serena Williams.

Voici la traduction de son message d’adieu au tennis :



Cher Tennis,

Je vous écris, car je suis prête à vous dire « au revoir ». Quand j’ai commencé à jouer au tennis à l’âge de 5 ans, je n’aurais jamais pensé que nous irions si loin ensemble. Vous m’avez donné tant de types d’émotions tout au long de notre voyage et je suis très reconnaissante pour tout ce que vous m’avez montré et appris. J’ai appris à gérer les pertes les plus difficiles mais aussi à profiter des victoires les plus incroyables de ma carrière, à me battre plusieurs fois lorsque je me débattais avec vous et à travers tout cela, nous n’avons jamais perdu de vue nos rêves. J’ai toujours su ce que je ressentirais quand il est temps de te dire au revoir, et ce moment est arrivé. Je suis prêt à clore le chapitre tennis de ma vie et à en ouvrir un nouveau, ce qui me passionne vraiment. Merci pour tout ce que vous m’avez donné. Tu resteras pour toujours dans mon cœur ❤️

Bien à vous, Jules

TIME TO SAY GOODBYE 💭✍️🎾

Announcement in English : https://t.co/Z8oyJUu2ip

Ankündigung auf Deutsch : https://t.co/ri1y8CSU24 pic.twitter.com/ySDqvfdfx3 — Jule Goerges✌️🇩🇪 (@juliagoerges) October 21, 2020