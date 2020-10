Dans un bel entretien accordé à ESPN, Diego Schwartzma qui est d’une sincérité presque enfantine a expliqué la relation exceptionnelle qu’il avait avec Roger Federer « Je traite Roger comme s’il était mon meilleur ami. Je le chambre quelques fois comme au sujet de la marque de pâtes dont il est l’ambassadeur. On se parle beaucoup, sur tous les sujets et dès que je peux le taquiner je le fais. On s’amuse beaucoup » a commenté l’Argentin avant de parler de l’aspect technique du jeu du suisse : « Au niveau du tennis, ce que fait Roger est inexplicable. Il fait presque tous ses coups avec la même prise. Il dit que, comme Messi au football, parfois, il préférerait avoir moins d’options en main, en avoir une ou deux et pas dix comme c’est souvent le cas. Techniquement, c’est naturel, efficace et en plus spectaculaire, c’est difficile de faire mieux »