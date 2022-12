Actuellement enceinte de plusieurs mois et absente depuis sa défaite au troi­sième tour de Wimbledon le 1er juillet dernier, la triple lauréate en Grand Chelem, Angelique Kerber, entend bien prendre son temps avant de revenir sur le circuit lors­qu’elle aura accouché.

« Je ne sais pas à quelle date ni sur quel tournoi je vais revenir parce que je veux vrai­ment prendre le temps. Et quand je revien­drai, je veux revenir à 100 %, être de nouveau en forme et me sentir bien. C’est le plan. Je vais prendre mon temps et profiter du moment présent. Et puis, on m’a dit que je sentirai quand le moment sera venu de revenir. Il vaut mieux reprendre un mois plus tard qu’un mois trop tôt », a déclaré la joueuse alle­mande qui espère être autant compé­ti­tive qu’a­vant sa gros­sesse en s’ins­pi­rant de ses collègues Kim Clijsters, Serena Williams, Victoria Azarenka ou Tatjana Maria. « Quand on leur parle main­te­nant, c’est plus intense d’écouter ce qu’elles disent. On voit que les mamans peuvent revenir, en rempor­tant aussi de grands titres. Et j’es­père que je peux aussi être l’une d’entre elles, une source d’ins­pi­ra­tion pour les nouvelles mamans et les femmes qui reviennent pour faire leur métier. »