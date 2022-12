Caroline Garcia nous a accordé un long entre­tien que vous pouvez lire dans le N°83 de We Love Tennis Magazine qui vient de sortir.

Interrogée sur tous les sujets de cette année 2023, la Lyonnaise a bien voulu revenir sur les critiques liés à son jeu avec un certain pragmatisme.

« Je ne joue pas de cette manière pour prouver quoi que ce soit à quiconque, je le fais parce que ça vibre en moi et que j’ai envie de le faire. Ce style de jeu, j’aime l’observer de l’extérieur quand je regarde du tennis. J’aime aller vers l’avant, faire des volées, des coups gagnants. Je déteste faire des fautes directes donc c’est un peu contra­dic­toire, je vous l’accorde, mais j’aime jouer au tennis et en jouant de cette manière, j’ai la plus grande capa­cité à obtenir des résultats »