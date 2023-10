Tombeuse ce mardi de la Française Varvara Gracheva (6−4, 6–1) au deuxième tour du WTA 1000 de Pékin, Iga Swiatek, lors de sa confé­rence de presse d’après match, a exhorté la jeunesse à délaisser un peu les réseaux sociaux au profit de la lecture. Un excellent moyen selon elle de libérer son esprit.

« J’avais l’im­pres­sion que les gens oubliaient de lire parce qu’il y a telle­ment de choses que nous pouvons faire aujourd’hui. Beaucoup d’en­fants passent du temps sur les médias sociaux, sur YouTube ou simple­ment sur Internet. Je veux juste leur montrer une autre pers­pec­tive et une autre façon de passer leur temps. Il faut convaincre les jeunes de lire un peu plus. J’ai l’im­pres­sion que ma vie est plus équi­li­brée lorsque je lis et c’est une excel­lente façon pour moi de passer mon temps libre. J’aime toujours aller dans un monde diffé­rent avec mon esprit. C’est comme un voyage pour moi. »