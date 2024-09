Quelques jours après l’an­nonce de sa fin de saison 2024, la 28e joueuse mondiale, Elina Svitolina, est passée sur le billard.

« Malheureusement, ma saison 2024 fait désor­mais partie du passé, car j’ai subi une opéra­tion du pied aujourd’hui pour corriger un problème de longue date que j’ai essayé de gérer tout au long de cette année. C’est le même problème qui a mis fin à ma saison en 2023 et qui m’a gênée pendant la majeure partie de 2024. C’est devenu plus diffi­cile à gérer et ça m’a de plus en plus impactée, pas seule­ment en ce qui concerne le tennis et l’en­traî­ne­ment, mais aussi dans ma vie de tous les jours. Mais main­te­nant, je suis impa­tiente d’avoir l’op­por­tu­nité de me concen­trer sur mon réta­blis­se­ment et de revenir encore plus forte qu’a­vant. Je suis déter­minée à faire tout ce qu’il faut pour revenir sur le terrain et riva­liser au plus haut niveau. Je tiens à vous remer­cier tous pour votre soutien et vos encou­ra­ge­ments pendant cette période difficile. »