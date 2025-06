Les décla­ra­tions d’Aryna Sabalenka après sa défaite contre Coco Gauff en finale de Roland‐Garros ont fait énor­mé­ment parler. Dans un podcast de la BBC avant Wimbledon (29 juin au 13 juillet), dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, Marion Bartoli a pris la défense de la numéro 1 mondiale.

« C’est diffi­cile. Je ne vais pas être celle qui va la blâmer. Nous avons tous déjà vécu une situa­tion où l’on perd un match, où l’on se sent triste et où l’on dit des choses que l’on regrette. Je pense que c’est bien de sa part d’avoir envoyé des excuses. Je pense que Coco a proba­ble­ment lu ces excuses et les a appré­ciées. J’interviewe Aryna depuis quatre ou cinq ans, et elle a toujours eu une person­na­lité formi­dable. Elle est toujours souriante. Elle a toujours un grand sens de l’hu­mour. Je l’aime vrai­ment beaucoup. »