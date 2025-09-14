Patrick est un vrai passionné. Il vit et « mange » tennis. Quelques fois ses propos peuvent être mal inter­prétés mais il parle toujours avec son coeur.

Dernièrement, il s’est exprimé chez nos confrères du Guardian.

Il aurait pu sans doute prendre plus de gants car une remarque bien précise au sujet de sa colla­bo­ra­tion avec Osaka risque de faire du bruit.

« En y repen­sant, je n’ai pas fait un travail assez bon, sinon les résul­tats seraient là. Je pense aussi que m’avoir comme coach était un peu lourd pour elle, après avoir passé autant d’an­nées avec Serena, elle m’en a parlé plusieurs fois. Je n’ai jamais réussi à trouver le moyen de la décharger de cette pres­sion, de la rendre plus légère. Je suis sûr qu’elle aurait pu s’ex­primer plus libre­ment sans cette pres­sion, mais il n’y a pas de ressen­ti­ments, elle reste une grande compétitrice »