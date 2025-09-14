Patrick est un vrai passionné. Il vit et « mange » tennis. Quelques fois ses propos peuvent être mal interprétés mais il parle toujours avec son coeur.
Dernièrement, il s’est exprimé chez nos confrères du Guardian.
Il aurait pu sans doute prendre plus de gants car une remarque bien précise au sujet de sa collaboration avec Osaka risque de faire du bruit.
« En y repensant, je n’ai pas fait un travail assez bon, sinon les résultats seraient là. Je pense aussi que m’avoir comme coach était un peu lourd pour elle, après avoir passé autant d’années avec Serena, elle m’en a parlé plusieurs fois. Je n’ai jamais réussi à trouver le moyen de la décharger de cette pression, de la rendre plus légère. Je suis sûr qu’elle aurait pu s’exprimer plus librement sans cette pression, mais il n’y a pas de ressentiments, elle reste une grande compétitrice »
