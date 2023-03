La tension monte sur le circuit féminin où les joueuses ukrai­niennes accusent la WTA et notam­ment son patron Steve Simon, de se montrer trop laxistes avec les joueuses biélo­russes et russes.

Au cours d’un long entre­tien accordé à Tribuna, Nikita Vlasov, entraî­neur de l’Ukrainienne Lesia Tsurenko (95e), s’en est pris à Aryna Sabalenka mais aussi à Novak Djokovic avant de faire une nouvelle révé­la­tion acca­blante pour le PDG de la WTA, remon­tant à Roland‐Garros 2022.

« L’année dernière à Roland‐Garros, on a essayé de faire une présen­ta­tion pour montrer l’hor­reur de ce qui était en train de se passer chez nous. La direc­trice du tournoi, Amélie Mauresmo, a immé­dia­te­ment soutenu notre propo­si­tion et a promis de nous aider. Mais au dernier moment, Steve Simon est inter­venu et nous en a empê­chés et il n’y a pas eu de présen­ta­tion », a regretté le coach de Tsurenko, contrainte de déclarer forfait avant son 3e tour à Indian Wells dimanche dernier en raison d’une crise de panique suite à un échange avec… toujours Steve Simon.