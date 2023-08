Dans le dernier podcast de Tennis Channel, l’ex‐numéro 9 mondiale Andrea Petkovic exprime son admi­ra­tion pour Elina Svitolina, impres­sion­nante après son retour de gros­sesse, qui plus est dans un contexte parti­cu­lier avec la guerre toujours en cours dans son pays, l’Ukraine.

« Pour moi, l’his­toire de Svitolina est vrai­ment l’his­toire de l’année. Elle joue pour son pays, pour sa fille. Elle est revenue et elle joue comme elle l’a toujours fait : c’est une frap­peuse, une combat­tante et une joueuse sur laquelle il faut compter. Je l’ai vue élever son jeu d’un cran et sa menta­lité n’est jamais néga­tive, elle ne manque jamais de briller dans les grandes occa­sions et ce qu’elle a fait à Wimbledon était incroyable. A‑t‐elle augmenté la pres­sion sur Caroline Wozniacki, Naomi Osaka, Angelique Kerber ? Svitolina est revenue très forte, je pense qu’elles doivent se sentir un peu sous pres­sion pour faire de même. »