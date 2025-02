Petra Kvitova est de retour !

15 mois après avoir décidé de mettre sa carrière entre paren­thèses pour donner nais­sance à son premier enfant, un garçon prénommé Petr, la joueuse tchèque de 34 ans a déjà annoncé son grand retour sur les courts qui aura lieu à l’oc­ca­sion du tournoi d’Austin (du 24 février au 2 mars).

Un retour assez fulgu­rant pour la double lauréate en Grand Chelem qui va donc rejouer sur le circuit profes­sionnel sept mois seule­ment après avoir accouché.

Petra Kvitova reveals come­back from her mater­nity leave ! 💚



After 15 months away and giving birth to her son Petr last July, Petra plans to play Austin, Indian Wells, and Miami. 👏 pic.twitter.com/bO7XgvO4aU