La joueuse biélo­russe s’est confiée auprès de Tennis365 au sujet de son intense acti­vité sur les réseaux sociaux et la raison pour laquelle elle veut s’ex­primer de cette manière.

« J’ai l’im­pres­sion qu’il vaut mieux ignorer les messages déso­bli­geant mais parfois, bien sûr, je vois ces messages et, par curio­sité, je consulte le profil de la personne qui me les a envoyés. Parfois, cela me choque. Parfois, des mères envoient des messages terribles. Parfois, on voit la personne rester inac­tive et commenter des gens qui essaient de réussir, de motiver et d’ins­pirer la prochaine géné­ra­tion. Donc il y a du tout. Après concer­nant les insultes, je prends ca comme une blague. J’ai l’im­pres­sion que ce sont des gens qui n’ont jamais été dans notre situa­tion et qu’ils tiennent des propos odieux. Ça montre à quel point ils sont horribles, et je pense que tous les joueurs devraient prendre ça comme une blague et ne jamais »