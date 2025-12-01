Officiellement retraitée des courts depuis septembre 2022, Serena Williams continue d’accorder plusieurs interviews dans lesquelles elle n’hésite pas à se confier sur des sujets parfois intimes.
Au cours d’un récent entretien pour la marque de mode Net‐a‐porter, l’Américaine a expliqué à quel point elle avait eu du mal à accepter son physique pendant une partie de sa carrière.
« C’était difficile, car à mes débuts – pendant les 15 premières années – mon corps était différent. J’avais des gros seins et des grosses fesses. Toutes les autres athlètes étaient minces, très fines et belles, chacune à sa manière. Et en tant qu’athlète, je ne savais pas comment gérer cela. Ça a un impact psychologique. Absolument. On a l’impression d’avoir toujours été forte, et puis on regarde en arrière et je me dis que j’étais en forme. Oui, j’avais de gros muscles. Je ne ressemblais pas aux autres filles , mais on n’est pas toutes pareilles. »
