C’est l’ac­tua­lité qui secoue la toile ce lundi : l’in­ter­view explo­sive du prince Harry et son épouse Meghan Markle par Oprah Winfrey. Une inter­view qui risque de faire encore beau­coup parler d’elle dans les prochaines semaines tant les sujets épineux ont été nombreux, en parti­cu­lier par l’an­cienne actrice améri­caine : pensées suici­daires, racisme au sein de la famille royale britan­nique… Mais elle pourra au moins être assurée du soutien de son amie Serena Williams, qui a pris la parole sur son compte Twitter afin de prendre sa défense.

Voici le message traduit :

« Meghan Markle, mon amie désin­té­ressée, vit sa vie – et montre l’exemple – avec empa­thie et compas­sion. Elle m’ap­prend chaque jour ce que signifie être vrai­ment noble. Ses paroles illus­trent la douleur et la cruauté qu’elle a subies.

Je connais de première main le sexisme et le racisme que les insti­tu­tions et les médias utilisent pour calom­nier les femmes et les personnes de couleur pour nous mini­miser, nous briser et nous diabo­liser. Nous devons recon­naître notre obli­ga­tion de dénoncer les commé­rages malveillants et infondés et le jour­na­lisme tabloïd. Les consé­quences sur la santé mentale de l’op­pres­sion systé­mique et de la victi­mi­sa­tion sont dévas­ta­trices, isolantes et trop souvent mortelles.

Je veux que la fille de Meghan, ma fille et votre fille vivent dans une société animée par le respect. Gardez en mémoire que le fruit de l’es­prit, c’est l’amour, la joie, la paix, la longa­ni­mité, la gentillesse, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n’y a pas de loi. »