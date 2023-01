Belinda Bencic a peut‐être trouvé l’une des parades aux retours très vifs et offen­sifs de Caroline Garcia.

Après s’être imposée ce jeudi en quarts de finale du WTA 500 d’Adélaïde face à la joueuse fran­çaise (6−2, 3–6, 6–4), la Suissesse, lors de son inter­view sur le court, a déclaré qu’elle avait volon­tai­re­ment insisté avec les services au corps. Une tactique visi­ble­ment payante.

« La clé du succès a été de conserver le service. Je pense que nous avons toutes les deux bien servi, et c’est diffi­cile de retourner contre Caroline. Par moments, j’avais l’im­pres­sion de jouer à la roulette russe. Elle s’avance beau­coup, je tiens aussi ma ligne de fond, et c’était une bataille pour savoir qui pouvait le faire le mieux. Si vous voyez sa posi­tion sur le terrain, le service au corps est la chose la plus logique à faire. Je sais ce que ça fait, parce que je me tiens aussi très près de la ligne de fond. C’est un peu tactique, mais il faut quand même faire un bon service. Nous n’avons pas eu beau­coup d’échanges, donc il s’agis­sait de rester concentré mentalement. »