Opposée ce mardi à Iga Swiatek en huitièmes de finale du WTA 500 de Bad Homburg, en Allemagne, Victoria Azarenka, battue 6–4, 6–4 en 1h35 par la Polonaise, n’a pas trop apprécié le laxisme de l’ar­bitre de chaise concer­nant le temps pris par son adver­saire au service.

La Biélorusse, connue pour son franc‐parler, n’a donc pas hésité à lui faire comprendre.

Victoria Azarenka to the umpire in her match against Iga Swiatek in Bad Homburg



“Every time it’s the same story. As soon as she’s down in the game, she’s taking her time. Like over the time. And you’re not checking. Every time.”



