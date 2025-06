Encore une fois contrainte à l’abandon, en quarts de finale du WTA 500 de Berlin, sans doute à cause de ses douleurs persis­tantes au dos, Paula Badosa a exprimé sa détresse sur le réseau social X : « Je suis telle­ment fatigué de ça… »

Son compa­gnon, Stefanos Tsitsipas, lui a apporté son soutien en lui faisant une propo­si­tion tota­le­ment insolite.

« Fuyons et lançons un food truck qui ne vend que des céréales, qui ne se trouve jamais deux fois au même endroit et qui accepte les compli­ments comme moyen de paie­ment », a écrit le Grec, qui vit lui aussi une période compli­quée sur le circuit.

Let’s run away and launch a food truck that only sells cereal, is never in the same place twice, and accepts payment in compli­ments. https://t.co/WVUNg5NBLt