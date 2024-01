Deux jours après s’être imposée pour son premier match offi­ciel depuis plus d’un an, Naomi Osaka a fini par s’in­cliner ce mercredi face à l’ex­pé­ri­mentée Karolina Pliskova au deuxième tour du WTA 500 de Brisbane : 6–3, 6–7(4), 4–6, après 2h15 de jeu.

Loin d’être abattue par cette défaite, la Japonaise a même quitté le court avec un grand sourire, heureuse d’être enfin de retour sur le circuit.

« Le fait même d’en­trer sur le court a été une victoire person­nelle pour moi. Il y a quelques semaines, je doutais de pouvoir affronter qui que ce soit. Avec ces deux matchs, je me suis prouvée à moi‐même que je me débrouillais bien et que j’al­lais m’amé­liorer. Même si la journée d’au­jourd’hui (mercredi) a été déce­vante, je sais que si je continue à m’en­traîner et à travailler dur, je finirai par arriver là où je veux être. »