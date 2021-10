Dans une forme éblouis­sante depuis les deux derniers mois (21 victoires pour trois titres à Cleveland, Ostrava et Moscou, la semaine passée), Anett Kontaveit va enchaîner ce mercredi avec le tournoi roumain de Cluj sur lequel elle peut doubler la Tunisienne Ons Jabeur au clas­se­ment de la Race pour le Masters. La Tunisienne, malheu­reu­se­ment forfait en raison d’une bles­sure, a du souci à se faire.

Avec seule­ment 139 points d’avance sur l’Estonienne et avec un tournoi encore à disputer la semaine suivante à Linz (WTA 250), en Autriche, cette dernière a l’op­por­tu­nité de passer devant son adver­saire directe en rempor­tant le tournoi roumain. Elle n’au­rait ensuite qu’à « assurer » en marquant au moins autant de point que Jabeur sachant qu’elle ne sera certai­ne­ment pas à 100% de ses capacités.

« Avant Ostrava, personne ne me donnait la moindre chance d’avoir cette oppor­tu­nité et honnê­te­ment, je ne vais pas me mettre la pres­sion et je vais juste prendre un match à la fois et bien sûr, c’est l’ob­jectif ultime, mais je n’y pense pas trop », a déclaré Anett lors du media day en Roumanie. Le sprint finale peut démarrer.