Après la défaite ce lundi d’Hubert Hurkacz face à Andy Murray, Casper Ruud avait l’oc­ca­sion de conso­lider sa 7e place au clas­se­ment de la Race pour Turin.

C’est désor­mais chose faite après sa très belle victoire, au premier tour de l’ATP 500 de Vienne, face au sud‐Africain Lloyd Harris : 7–5, 7–6(2), en 1h50 de jeu.

Solide et appliqué, le Norvégien signe au passage le 50e succès de sa saison et possède désor­mais 105 points d’avance sur son pour­sui­vant polo­nais, et virtuel­le­ment 215 sur Jannik Sinner et 220 sur Cameron Norrie en atten­dant le résul­tats de ces deux derniers.

Au prochain tour et afin de se rappro­cher encore plus d’une première quali­fi­ca­tion pour le tournoi de maîtres, Rudd affron­tera Lorenzo Sonego ou Dominik Koepfer.