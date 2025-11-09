Aryna Sabalenka n’a rien pu faire hier en finale du Masters féminin face à une Elena Rybakina de nouveau au sommet de sa forme. Battue en deux sets (6−3, 7–6(0)), la Biélorusse encaisse une nouvelle défaite majeure cette année après celles des finales à Melbourne, et à Roland‐Garros. Néanmoins, la N°1 mondiale a su reconnaître le mérite de son adversaire, et lui a témoigné tout son respect juste après le match.
« Pas ma meilleure performance, mais Elena, tu as clairement été la meilleure joueuse aujourd’hui. Tu m’as littéralement écrasée sur le court. Très bien joué. Je suis contente de te voir de retour en train de jouer ton meilleur tennis. »
Désormais, cap sur l’Open d’Australie pour Sabalenka, qui espère retrouver la couronne à Melbourne.
