Aryna Sabalenka n’a rien pu faire hier en finale du Masters féminin face à une Elena Rybakina de nouveau au sommet de sa forme. Battue en deux sets (6−3, 7–6(0)), la Biélorusse encaisse une nouvelle défaite majeure cette année après celles des finales à Melbourne, et à Roland‐Garros. Néanmoins, la N°1 mondiale a su recon­naître le mérite de son adver­saire, et lui a témoigné tout son respect juste après le match.

« Pas ma meilleure perfor­mance, mais Elena, tu as clai­re­ment été la meilleure joueuse aujourd’hui. Tu m’as litté­ra­le­ment écrasée sur le court. Très bien joué. Je suis contente de te voir de retour en train de jouer ton meilleur tennis. »

Désormais, cap sur l’Open d’Australie pour Sabalenka, qui espère retrouver la couronne à Melbourne.