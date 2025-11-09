AccueilWTAWTA FinalsAryna Sabalenka s’incline devant Elena Rybakina après sa défaite en finale :...
WTA Finals

Aryna Sabalenka s’incline devant Elena Rybakina après sa défaite en finale : « Tu m’as tota­le­ment surclassée. Tu as été nette­ment meilleure que moi »

Thomas S
Par Thomas S

-

952

Aryna Sabalenka n’a rien pu faire hier en finale du Masters féminin face à une Elena Rybakina de nouveau au sommet de sa forme. Battue en deux sets (6−3, 7–6(0)), la Biélorusse encaisse une nouvelle défaite majeure cette année après celles des finales à Melbourne, et à Roland‐Garros. Néanmoins, la N°1 mondiale a su recon­naître le mérite de son adver­saire, et lui a témoigné tout son respect juste après le match.

« Pas ma meilleure perfor­mance, mais Elena, tu as clai­re­ment été la meilleure joueuse aujourd’hui. Tu m’as litté­ra­le­ment écrasée sur le court. Très bien joué. Je suis contente de te voir de retour en train de jouer ton meilleur tennis. »

Désormais, cap sur l’Open d’Australie pour Sabalenka, qui espère retrouver la couronne à Melbourne.

Publié le dimanche 9 novembre 2025 à 09:43

Simone Vagnozzi, coach de Sinner, sur la suspen­sion de son joueur : « Parfois dans la vie, la malchance arrive, il y a des choses qu’on ne peut pas contrôler »
Vainqueur du Masters, Elena Rybakina a mis tout le monde d’accord : « Je n’avais aucune attente, je ne pensais pas aller aussi loin. C’est tout simple­ment incroyable. C’est l’une de mes plus grandes réussites »

