Novak Djokovic efface encore Federer des tablettes, et Roger peut s’attendre au pire…

Thomas S
Par Thomas S

Grand vain­queur de l’ATP 250 d’Athènes au terme d’une finale hale­tante face à Lorenzo Musetti, Novak Djokovic ne cesse d’écrire sa légende, à 38 ans, rempor­tant son 101ème titre en carrière.

Un titre qui fait de lui le seul joueur en tête du clas­se­ment des joueurs ayant remporté le plus de titres ATP sur dur, avec 72 trophées remportés, soit un de plus que Federer.

Il se rapproche égale­ment du Suisse au nombre de titres ATP toutes surfaces confon­dues. Roger Federer est à 103 titres, et Jimmy Connors les surclasse avec 109 titres !

Le Serbe nous a montré qu’il avait encore de l’énergie à revendre, alors tout est possible !

Publié le dimanche 9 novembre 2025 à 10:47

