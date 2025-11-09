Grand vainqueur de l’ATP 250 d’Athènes au terme d’une finale haletante face à Lorenzo Musetti, Novak Djokovic ne cesse d’écrire sa légende, à 38 ans, remportant son 101ème titre en carrière.
Un titre qui fait de lui le seul joueur en tête du classement des joueurs ayant remporté le plus de titres ATP sur dur, avec 72 trophées remportés, soit un de plus que Federer.
Il se rapproche également du Suisse au nombre de titres ATP toutes surfaces confondues. Roger Federer est à 103 titres, et Jimmy Connors les surclasse avec 109 titres !
MOST ATP TITLES, Men’s singles :— José Morgado (@josemorgado) November 8, 2025
Connors, 109
Federer, 103
Djokovic, 101
MOST ATP TITLES ON HARDCOURTS
Djokovic, 72
Federer, 71
Agassi, 46
Le Serbe nous a montré qu’il avait encore de l’énergie à revendre, alors tout est possible !
Publié le dimanche 9 novembre 2025 à 10:47