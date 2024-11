Alors que la WTA a décidé de s’as­so­cier avec l’Arabie saou­dite pour l’or­ga­ni­sa­tion de son Masters féminin (du 2 au 9 novembre à Riyad, la capi­tale), de nombreuses ques­tion se posent en termes d’étique.

Connu pour son régime très auto­ri­taire et ses nombreuses restric­tions de liberté sur les femmes et les homo­sexuels, le pays de pénin­sule arabique est régu­liè­re­ment accusé de vouloir laver son image en faisant marcher la planche à billets via le sport.

Questionnée à ce sujet en confé­rence de presse, l’Américaine Coco Gauff, qui a souvent eu des prises de posi­tion fortes, n’a pas caché une certaine retenue.

« Je menti­rais si je disais que je n’ai aucune réserve. Évidemment, tu sais qui je suis et de quoi je parle. J’ai parti­cipé à presque toutes les déci­sions que j’ai prises concer­nant les joueuses de la WTA. J’ai notam­ment dit que si nous venions ici, nous ne pour­rions pas simple­ment venir ici, jouer notre tournoi et repartir. Nous devons avoir un vrai programme ou un vrai plan en place. Nous avons discuté avec de nombreuses femmes ici en Arabie saou­dite. L’une d’entre elles était la prin­cesse Reema. Nous l’avons rencon­trée à plusieurs reprises pour savoir quelle serait la meilleure approche à adopter pour entrer dans ce monde diffé­rent que les femmes des États‐Unis n’ont jamais connu. Je pense que pour moi c’était impor­tant et c’était l’une des ques­tions que j’ai soule­vées à propos des problèmes LGBTQ, des problèmes de droits des femmes, de la façon dont nous pouvons aider dans ce domaine. Je suis égale­ment très consciente que nous n’al­lons pas venir ici et tout changer. »