Elena Rybakina est la gagnante incontestable de l’édition 2025 du Masters féminin, ayant remporté tous ses matchs, avec une victoire face à Aryna Sabalenka pour terminer en beauté (6−3, 7–6(0)).
Mais la Kazakhstanaise est toujours en froid avec les dirigeants de la WTA depuis la suspension de son coach Stefano Vukov, et toutes les révélations qui ont été faites sans son accord. Elle a donc choisi de na pas prendre la photo avec la CEO de la WTA, Portia Archer, lors de la remise des trophées.
Euh, c’est chaud là.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) November 8, 2025
Rybakina refuse la photo avec la boss de la WTA, qui vient quand même de lui lâcher un chèque de 5 235 000 dollars.
Doit pas être facile en affaires, Elena. https://t.co/aScf1x7Xih
Visiblement, les choses ne sont pas prêtes de s’arranger entre les deux camps…
Publié le dimanche 9 novembre 2025 à 08:13