Présente à Riyad, en Arabie Saoudite, pour le Masters féminin où elle va d’ailleurs ouvrir le bal face à Madison Keys ce samedi (à partir de 16h), Iga Swiatek, qui a multiplié les remarques et critiques contre le rythme élevé du calendrier, a pris une décision loin d’être anodine pour la saison prochaine.
Et certains directeurs de grands tournois risquent de ne pas apprécier.
« Désormais, je ne regarderai plus quels tournois sont obligatoires. Je vais organiser mon calendrier comme bon me semble. Je vais peut‐être sauter volontairement certains tournois. Et si cela me permet d’être meilleure, tant mieux pour moi », a déclaré la Polonaise en conférence de presse d’avant tournoi.
Publié le samedi 1 novembre 2025 à 13:53