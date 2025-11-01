AccueilWTAWTA FinalsIga Swiatek prend une décision forte, et cela ne va pas plaire...
WTA Finals

Iga Swiatek prend une déci­sion forte, et cela ne va pas plaire à tout le monde : « Désormais, je vais faire comme bon me semble »

Thomas S
Par Thomas S

Présente à Riyad, en Arabie Saoudite, pour le Masters féminin où elle va d’ailleurs ouvrir le bal face à Madison Keys ce samedi (à partir de 16h), Iga Swiatek, qui a multi­plié les remarques et critiques contre le rythme élevé du calen­drier, a pris une déci­sion loin d’être anodine pour la saison prochaine.

Et certains direc­teurs de grands tour­nois risquent de ne pas apprécier. 

« Désormais, je ne regar­derai plus quels tour­nois sont obli­ga­toires. Je vais orga­niser mon calen­drier comme bon me semble. Je vais peut‐être sauter volon­tai­re­ment certains tour­nois. Et si cela me permet d’être meilleure, tant mieux pour moi », a déclaré la Polonaise en confé­rence de presse d’avant tournoi. 

Publié le samedi 1 novembre 2025 à 13:53

