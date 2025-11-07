Coco Gauff, battue hier par Aryna Sabalenka en deux sets, (5)6–7, 2–6, n’a pas trouvé les ressources pour se quali­fier en demi‐finale du Masters féminin, ce qui déçoit évidem­ment beau­coup de monde, à commencer par Jimmy Connors. S’exprimant au micro de Sky Sports, l’oc­tuple cham­pion en Grand Chelem n’y est pas allé de main morte concer­nant sa jeune compatriote.

« Fais en sorte que ton adver­saire te batte. Ne te bats pas toi‐même. Elle a six ou sept semaines pour se ressaisir et arrêter d’es­sayer de s’amé­liorer à tout prix et de faire les choses au fur et à mesure. C’est diffi­cile à faire, d’arriver sur le terrain et d’être mis sous la pres­sion de gagner des matchs, des tour­nois, de battre les meilleurs joueurs, quand on essaie d’apporter des chan­ge­ments à son jeu. Les chan­ge­ments doivent être effec­tués pendant l’in­ter­saison, pas lors­qu’on essaie de remporter un titre. »