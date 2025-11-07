Coco Gauff, battue hier par Aryna Sabalenka en deux sets, (5)6–7, 2–6, n’a pas trouvé les ressources pour se qualifier en demi‐finale du Masters féminin, ce qui déçoit évidemment beaucoup de monde, à commencer par Jimmy Connors. S’exprimant au micro de Sky Sports, l’octuple champion en Grand Chelem n’y est pas allé de main morte concernant sa jeune compatriote.
« Fais en sorte que ton adversaire te batte. Ne te bats pas toi‐même. Elle a six ou sept semaines pour se ressaisir et arrêter d’essayer de s’améliorer à tout prix et de faire les choses au fur et à mesure. C’est difficile à faire, d’arriver sur le terrain et d’être mis sous la pression de gagner des matchs, des tournois, de battre les meilleurs joueurs, quand on essaie d’apporter des changements à son jeu. Les changements doivent être effectués pendant l’intersaison, pas lorsqu’on essaie de remporter un titre. »
Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 17:16