A la hauteur de son statut hier face à Amanda Anisimova, Aryna Sabalenka s’est quali­fiée pour la finale du Masters féminin au terme d’un match spec­ta­cu­laire, remporté 6–3, 3–6, 6–3.

Interrogée sur le court après sa victoire, la Biélorusse a féli­cité son adver­saire, expli­quant même qu’elle n’au­rait pas été déçue de perdre ce match.

« Elle me pousse toujours à jouer mon meilleur tennis. Honnêtement, je m’en fiche­rais si j’avais perdu ce match parce que je pense qu’on a joué un match incroyable et qu’on méri­tait toutes les deux cette place en finale. C’était une super bataille, je suis très heureuse de cette victoire. Je lui ai dit qu’elle pouvait être fière de sa saison, elle a joué un tennis incroyable tout du long. Elle est sûre­ment déçue, mais beau­coup de bonnes choses vont arriver rapi­de­ment pour elle, c’est certain. »

La N°1 mondiale s’ap­prête désor­mais à affronter Elena Rybakina en finale aujourd’hui.