A la hauteur de son statut hier face à Amanda Anisimova, Aryna Sabalenka s’est qualifiée pour la finale du Masters féminin au terme d’un match spectaculaire, remporté 6–3, 3–6, 6–3.
Interrogée sur le court après sa victoire, la Biélorusse a félicité son adversaire, expliquant même qu’elle n’aurait pas été déçue de perdre ce match.
« Elle me pousse toujours à jouer mon meilleur tennis. Honnêtement, je m’en ficherais si j’avais perdu ce match parce que je pense qu’on a joué un match incroyable et qu’on méritait toutes les deux cette place en finale. C’était une super bataille, je suis très heureuse de cette victoire. Je lui ai dit qu’elle pouvait être fière de sa saison, elle a joué un tennis incroyable tout du long. Elle est sûrement déçue, mais beaucoup de bonnes choses vont arriver rapidement pour elle, c’est certain. »
« She’s always pushing me to play my best tennis. Honestly I wouldn’t care if I lost this match because I think we played an incredible match and both deserved this place in the final. » ❤ pic.twitter.com/gTfPXiyycN
La N°1 mondiale s’apprête désormais à affronter Elena Rybakina en finale aujourd’hui.
Publié le samedi 8 novembre 2025 à 10:15