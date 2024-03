Avant d’af­fronter Viktoriya Tomova (75e) pour son entrée en lice sur le Masters 1000 d’Indian Wells, Caroline a évoqué pour L’Equipe son nouveau podcast, « Tennis Insider Club », lancé avec son compagnon.

« Je n’étais pas sûre qu’une joueuse en acti­vité s’ouvre à moi, explique‐t‐elle. Mais on en a parlé avec une joueuse qui m’a dit : ‘Si je le fais, c’est parce que je sais que c’est toi et j’ai envie de le faire avec toi.’ Du coup, on a un peu changé d’avis. J’ai été agréa­ble­ment surprise. La majo­rité du temps, j’ai­me­rais bien parti­ciper. En tout cas, on prépare nos ques­tions et on fait nos recherches ensemble. C’est vrai­ment intéressant. »