Même si la joueuse espa­gnole n’est plus au sommet de son art, elle reste une sacrée joueuse. Lund prochain, elle sera 82ème au clas­se­ment WTA mais son palmarès est plutôt étoffé : N°1 mondial (2017), deux titres du Grand Chelem (Roland Garros en 2016, et Wimbledon en 2017), un masters et une finale à l’Open d’Australie, rien que ça.

🚨Alerte Wild‐Card🚨



Garbiñe Muguruza et Kristina Mladenovic seront présentes au Palais des Sports de Gerland !



Cette édition s’an­nonce plus spec­ta­cu­laire que jamais, alors on vous attend en tribunes👉https://t.co/af705ehBiG pic.twitter.com/aisKDb3QZ1 — Open 6e Sens – Métropole de Lyon (@Open6emeSensML) January 23, 2023

C’est donc un gros coup que les orga­ni­sa­teurs de l’Open 6ème sens Métropole de Lyon ont réalisé. Cette invi­ta­tion est une bonne nouvelle pour les amou­reux du tennis féminin tout comme celle accordée dans le même temps pour Kristina Mladenovic.