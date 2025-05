En réac­tion à une scène impro­bable survenue lors de la rencontre entre Marta Kostyuk et Aryna Sabalenka en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid, lors de laquelle la Russe inter­rompt le match après son premier service en raison de la pluie battante, Christopher Clarey a déploré sur X (ancien­ne­ment Twitter) un manque de fair­play de la part de la numéro 1 mondiale, amplifié par un arbi­trage injuste et incohérent.

I’m with Marta Kostyuk on this one



Player should not be able to unila­te­rally decide to stop playing after the first serve after recei­ving instruc­tions from the chair umpire to carry on. Sabalenka will resume later with a first serve at a critical stage of this match. Weak… pic.twitter.com/xfcOObudGS