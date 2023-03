Titrée à l’Open d’Australie et fina­liste à Indian Wells (sans oublier son quart à Dubaï) Aryna Sabalenka a subi un premier vrai accroc cette saison. Une défaite en quarts de finale du WTA 1000 face à Sorana Cirstea (6−4, 6–4), 79e mondiale mais en grande forme depuis le début du mois. La numéro 2 mondiale ne veut pas drama­tiser et a surtout bien l’in­ten­tion d’éviter le plus possible les réseaux sociaux jusqu’au début de la saison sur terre battue.

« Oui, je pense que la clé est de se concen­trer sur moi‐même, de ne pas penser aux réseaux sociaux, de ne pas penser aux gens, aux attentes. Je me concentre sur moi‐même. Je fais ce que j’ai à faire et je pense que si je joue au même niveau, voire mieux, les victoires vien­dront. Je dois juste conti­nuer à travailler dur, conti­nuer à avancer. Il y a eu des leçons diffi­ciles dans la première partie de la saison. Je vais apprendre (sourire), me remettre à zéro et recom­mencer à travailler depuis le début. Je vais faire de mon mieux pour être sûre de jouer mon meilleur tennis sur la terre battue. »