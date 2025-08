Impressionnante tombeuse de Coco Gauff en huitièmes de finale du WTA 1000 de Montréal, Victoria Mboko est en train d’ex­ploser aux yeux des fans du monde entier. Mais pour ceux qui la connaissent depuis long­temps comme sa compa­triote et nouvelle retraitée, Eugénie Bouchard, ce n’est pas vrai­ment surprenant.

« Son ascen­sion a été tout simple­ment incroyable. Mais quiconque l’a connue dans le tennis cana­dien ne serait pas surpris. Son jeu est telle­ment puis­sant. Je me souviens m’être entraînée avec elle quand elle avait 14 ou 15 ans et qu’elle me faisait sortir du court avec son coup droit. Nous savions tous qu’elle serait très douée. Je suis donc heureuse que cela se produise dans un événe­ment aussi impor­tant que celui‐ci. »