Naomi Osaka réalise un parcours rêvé à Montréal, où elle s’est qualifiée en finale cette nuit en battant Clara Tauson.
La Japonaise a stoppé sa collaboration avec Patrick Mouratoglou il y a quelques jours à peine, et travaille désormais avec Tomasz Wiktorowski, l’ancien coach d’Iga Swiatek. Selon Mouratoglou, son résultat à Montréal n’a rien d’anodin, et ne le surprend pas, car il estime qu’elle était prête pour y parvenir, comme il l’a déclaré au média CNN.
« Ce qui manquait, c’était la compétitivité. Je pense qu’elle est une excellente compétitrice, mais à l’époque, elle n’était pas aussi performante qu’elle l’a été par le passé. Et c’est le problème que nous n’avons pas résolu. Et quand on s’est arrêtés, je lui ai dit : ‘Je pense que tu es prête. Si tu trouves la personne qui t’aidera à retrouver ton efficacité pendant les matchs, je pense que tu es prête à obtenir d’excellents résultats dès maintenant, et j’espère que ça arrivera très bientôt.’ »
Publié le jeudi 7 août 2025 à 09:46