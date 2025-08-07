Naomi Osaka réalise un parcours rêvé à Montréal, où elle s’est quali­fiée en finale cette nuit en battant Clara Tauson.

La Japonaise a stoppé sa colla­bo­ra­tion avec Patrick Mouratoglou il y a quelques jours à peine, et travaille désor­mais avec Tomasz Wiktorowski, l’ancien coach d’Iga Swiatek. Selon Mouratoglou, son résultat à Montréal n’a rien d’anodin, et ne le surprend pas, car il estime qu’elle était prête pour y parvenir, comme il l’a déclaré au média CNN.

« Ce qui manquait, c’était la compé­ti­ti­vité. Je pense qu’elle est une excel­lente compé­ti­trice, mais à l’époque, elle n’était pas aussi perfor­mante qu’elle l’a été par le passé. Et c’est le problème que nous n’avons pas résolu. Et quand on s’est arrêtés, je lui ai dit : ‘Je pense que tu es prête. Si tu trouves la personne qui t’ai­dera à retrouver ton effi­ca­cité pendant les matchs, je pense que tu es prête à obtenir d’ex­cel­lents résul­tats dès main­te­nant, et j’es­père que ça arri­vera très bientôt.’ »